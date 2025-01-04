6 أندية تحجز مقعدها في دور الـ 16 بكأس مصر

كأس مصر، حجزت 6 فرق حتى الآن تذكرة التأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر موسم 2024-2025.

وتأهل زد والمقاولون وفاركو وطلائع الجيش والجونة وإنبي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر الموسم الجاري قبل استكمال مباريات اليوم بدور الـ 32.

ومن المنتظر أن تحدد مباريات اليوم السبت 4 فرق آخرى للتأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويلتقي اليوم سيراميكا مع لافيينا على ستاد المقاولون، ويحل منتخب السويس ضيفا على سموحة على ستاد الإسكندرية.

كما يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره طنطا على ستاد الإسماعيلية، فيما يلتقي البنك الأهلي نظيره بترول أسيوط على استاد القاهرة.

وكان المقاولون وزد تذكرتي حسما أولي تذاكر التأهل للدور المقبل “دور الـ 16 ” من بطولة كأس مصر بعدما حقق المقاولون الفوز على بتروجيت بركلات الترجيح، وزد على ديروط 3-1.

قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة

بتروجيت × المقاولون العرب - فوز المقاولون بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي (انتهت)

إنبي × حرس الحدود - فوز إنبي 1-0 (انتهت)

الإسماعيلي × طنطا

غزل المحلة × سبورتنج

فاركو × الترسانة - فوز فاركو 3-1 (انتهت)

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك × أبو قير للأسمدة

مودرن سبورت × المصرية للاتصالات

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط - فوز زد 3-1 (انتهت)

سيراميكا كليوباترا × لافيينا

طلائع الجيش × الأولمبي - فوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 (انتهت)

الجونة × القناة - فوز الجونة 2-0 (انتهت)

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

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