السبت 04 يناير 2025
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رياضة

الزمالك يرتدي الزي الأسود في مواجهة المصري بالكونفدرالية

زي الزمالك في مباراة
زي الزمالك في مباراة المصري

 عٌقد ظهر اليوم السبت بأحد فنادق برج العرب، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه البديل، "القميص الأسود والشورت الأسود"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأخضر.

 وفي المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأبيض الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.
حضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب مسؤولي النادي المصري، بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري غدًا الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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