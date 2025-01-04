السبت 04 يناير 2025
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رياضة

أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

رحلات قطار الشباب
رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

قطار الشباب، أطلقت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، سادس أفواج رحلات "اعرف بلدك" قطار الشباب للأقصر وأسوان، بمشاركة شباب من مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن رحلات الأقصر وأسوان تمثل فرصة فريدة للشباب للتعرف على تاريخ مصر العريق وثقافتها الغنية، هذه المدن ليست فقط وجهات سياحية، بل هي مراكز حضارية تعكس حضارة آلاف السنين، ونحرص من خلال هذا البرنامج أن يتعرف كل شاب وشابة على تاريخ وحضارة مصر العريقة، وأن يشعر بالانتماء لهذا الوطن الغني بالتاريخ والمستقبل.

أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان
أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

 كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الهدف من برنامج "اعرف بلدك" هو تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، فزيارة المواقع التاريخية في الأقصر وأسوان تتيح لهم فهم عميق لتراثهم الثقافي وتاريخهم، كما أنها تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان
أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

برنامج رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

 يتضمن البرنامج زيارة المناطق السياحية بأسوان مثل السد العالي، متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، القرية النوبية، معبد فيلة، بالإضافة إلى المزارات السياحية بالأقصر مثل وادي الملوك، جزيرة الموز، معبد حتشبسوت، متحف الأقصر، معابد هابو، معبد الكرنك، معبد الأقصر. وجولات حرة بمحافظتي الأقصر وأسوان.

أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان
أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

رحلات قطار الشباب ضمن برنامج اعرف بلدك 

يأتى ذلك ضمن برامج تنشيط السياحة الداخلية والتى يتم تنظيمها بمعرفة وزارة الشباب والرياضة بتنظيم رحلات بقطارات السكة الحديد خلال الفترة من 22 نوفمبر 2024 حتى يوم 27 فبراير 2025 بمعدل قطارين أسبوعيًا فى الاتجاهين حيث يقوم من القاهرة إلى أسوان رحلة الذهاب يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب ورحلة العودة من أسوان إلى القاهرة يوم الخميس من كل أسبوع  خلال تلك الفترة.

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انطلاق أولى رحلات قطار الشباب ضمن برنامج اعرف بلدك

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