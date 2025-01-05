الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انهيار أسرة محمد أبو ستة المقتول في إيطاليا، ووالدته: "هاتوا ضنانا يدفن جنبنا" (فيديو)

أسرة محمد أبو سته
أسرة "محمد أبو سته" ضحية القتل في إيطالية

في مشهد مأساوي، انهارت والدة محمد أحمد أبو ستة الشاب المصري البالغ من العمر 32 عامًا الذي لقي حتفه في إيطاليا منذ خمسة أيام.

محافظ الغربية: استجابة فورية لشكوى الهبوط الأرضي بشارع 23 يوليو في بسيون

وزير الصحة: مشروع مستشفى طنطا العام بتكلفة إنشائية 2 مليار جنيه

محمد أبو ستة سافر إلى إيطاليا قبل عامين ونصف

"محمد أبو ستة"الذي ينتمي إلى قرية مسهلة بمركز السنطة في محافظة الغربية، سافر إلى إيطاليا قبل عامين ونصف بحثًا عن فرصة عمل، وكان يخطط لمغادرة البلاد في وقت قريب.

محمد أبو سته توفي في ظروف غامضة بايطاليا

توفي محمد في ظروف غامضة إثر إصابته بطلق ناري في حادثة تكتنفها العديد من علامات الاستفهام، فيما أبدى أفراد أسرته وجيرانه صدمة وحزنًا عميقين على فقدانه، مؤكدين أنهم لم يتوقعوا أن تكون تلك نهاية شاب كان له طموحات وأحلام كبيرة.

 

والدة محمد أبو ستة: هاتولي ضنايا يدفن جنبي

وفي تصريح خاص لموقع "فيتو" خلال بث مباشر عبر صفحتها علي الفيس بوك من داخل محافظة الغربية، قالت والدته، وهي في حالة انهيار تام: "هاتولي ضنايا يدفن جنبي، قلبي مكسور عليه، لا أعرف كيف سأعيش بعد فراقه".

أسرة محمد أبو سته تطالب بإستلام جثة ابنها لدفنه في مقابر العائلة

أما والد محمد ابن محافظة الغربية فقد أكد أن الحزن يعبر عن حال الأسرة في تلك اللحظات العصيبة، مطالبًا بالقصاص العادل لابنه، مشيرًا إلى أنه يرغب في استلام جثة ابنه لدفنه في مقابر العائلة في مسهلة.

أسرة محمد أبو سته تطالب بالعدالة

وقال والد محمد إن نجله كان شخصًا طيبًا، معروفًا في قريتنا بمساعدة الآخرين وكان له علاقة طيبة بالجميع مؤكدًا أن وفاته في تلك الظروف المأساوية تزيد من ألمهم، وأنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بالعدالة.

وأضاف أحد الجيران وصديق القتيل: محمد "كان شابًا شجاعًا، ولديه قلب كبير والآن رحل في غربة بعيدة ونحن جميعًا ننتظر لحظة محاكمة من قتل هذا الشاب البريء".

والأسرة لا تزال تأمل في حل غموض الحادث، وتطالب الجهات المعنية بتسريع إجراءات التحقيق والكشف عن ملابسات الحادث بشكل كامل وتسليمهم جثمان نجلهم لدفنه بمقابر عائلته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الغربية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية

محافظ الغربية: استجابة فورية لشكوى الهبوط الأرضي بشارع 23 يوليو في بسيون

محافظ الغربية يشهد على عقد قران عروسين من الأيتام ويهديهم كافة المفروشات (صور)

ممر شرفي لعميد طب طنطا في حفل تخرج الدفعة "63"(فيديو)
ads

الأكثر قراءة

فيروس HMPV، وباء جديد في 2025 مصدره الصين وهذه أعراض المرض

مصدر بالأهلي يحسم مصير مارسيل كولر

أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

كان نفسها تخلف بنت، التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب اللولب بالمنوفية (فيديو)

الأقباط ينتظرون السيسي غدًا، 11 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية وترسيخ مبدأ المواطنة

الفراولة تبدأ من 15 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ليفربول يلتقي مانشستر يونايتد في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يناير 2025

منوعات

المزيد

البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

بيع سمكة تونة تزن 276 كيلو جراما بـ1.3 مليون دولار في اليابان

استمرار موجة الحر في جنوب أستراليا مع تصاعد خطر حرائق الغابات

عروض الصوت والضوء تبهر الزائرين في معبد الكرنك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

أحد الضحايا المفضلين للملك المصري.. أرقام محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية