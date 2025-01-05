انهيار أسرة محمد أبو ستة المقتول في إيطاليا، ووالدته: "هاتوا ضنانا يدفن جنبنا" (فيديو)

في مشهد مأساوي، انهارت والدة محمد أحمد أبو ستة الشاب المصري البالغ من العمر 32 عامًا الذي لقي حتفه في إيطاليا منذ خمسة أيام.

محمد أبو ستة سافر إلى إيطاليا قبل عامين ونصف

"محمد أبو ستة"الذي ينتمي إلى قرية مسهلة بمركز السنطة في محافظة الغربية، سافر إلى إيطاليا قبل عامين ونصف بحثًا عن فرصة عمل، وكان يخطط لمغادرة البلاد في وقت قريب.

محمد أبو سته توفي في ظروف غامضة بايطاليا

توفي محمد في ظروف غامضة إثر إصابته بطلق ناري في حادثة تكتنفها العديد من علامات الاستفهام، فيما أبدى أفراد أسرته وجيرانه صدمة وحزنًا عميقين على فقدانه، مؤكدين أنهم لم يتوقعوا أن تكون تلك نهاية شاب كان له طموحات وأحلام كبيرة.

والدة محمد أبو ستة: هاتولي ضنايا يدفن جنبي

وفي تصريح خاص لموقع "فيتو" خلال بث مباشر عبر صفحتها علي الفيس بوك من داخل محافظة الغربية، قالت والدته، وهي في حالة انهيار تام: "هاتولي ضنايا يدفن جنبي، قلبي مكسور عليه، لا أعرف كيف سأعيش بعد فراقه".

أسرة محمد أبو سته تطالب بإستلام جثة ابنها لدفنه في مقابر العائلة

أما والد محمد ابن محافظة الغربية فقد أكد أن الحزن يعبر عن حال الأسرة في تلك اللحظات العصيبة، مطالبًا بالقصاص العادل لابنه، مشيرًا إلى أنه يرغب في استلام جثة ابنه لدفنه في مقابر العائلة في مسهلة.

أسرة محمد أبو سته تطالب بالعدالة

وقال والد محمد إن نجله كان شخصًا طيبًا، معروفًا في قريتنا بمساعدة الآخرين وكان له علاقة طيبة بالجميع مؤكدًا أن وفاته في تلك الظروف المأساوية تزيد من ألمهم، وأنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بالعدالة.

وأضاف أحد الجيران وصديق القتيل: محمد "كان شابًا شجاعًا، ولديه قلب كبير والآن رحل في غربة بعيدة ونحن جميعًا ننتظر لحظة محاكمة من قتل هذا الشاب البريء".

والأسرة لا تزال تأمل في حل غموض الحادث، وتطالب الجهات المعنية بتسريع إجراءات التحقيق والكشف عن ملابسات الحادث بشكل كامل وتسليمهم جثمان نجلهم لدفنه بمقابر عائلته.

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