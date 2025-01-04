السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 5

أبطال مسلسل موضوع
أبطال مسلسل موضوع عائلي 3، فيتو

مسلسل موضوع عائلي 3، حظي مسلسل موضوع عائلي 3 باهتمام واسع من الجمهور ومحبيه فور عرض أول حلقات منه، حيث تمكن العمل من خطف الأنظار واستكمال مسيرة النجاح التي حققتها الأجزاء السابقة. 

وجاء هذا الجزء ليعزز مكانة المسلسل كواحد من أبرز الأعمال الاجتماعية الكوميدية، بفضل قصته المميزة وأداء أبطاله.

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 5 

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 5 يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير وذلك في تمام الساعة ١١ مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة ١١ مساء بتوقيت مصر وسيتم طرح الحلقة 6 مع الحلقة 5.

 

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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