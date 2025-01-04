فيروز مكي هى مذيعة مصرية في قناة القاهرة الإخبارية، وقد استضافت منذ أيام في برنامج مطروح للنقاش الأمريكي ليف لارسون مستشار للحزب الجمهورى مع ضيوف آخرين لمناقشة توحش قوات الاحتلال في قطاع غزة، وقد لاحظت أن الضيف الأمريكي يبتسم بسخرية عندما يتناول الحديث مأساة أطفال غزة..

فما كان منها إلا أن قامت بتوبيخ الضيف الأمريكي على الهواء مباشرة، قائلة له أنت ضيف على قناة مصرية وقد لاحظت أنك تبتسم وأنا أتحدث عن مأساة أطفال ونساء غزة، وأتمنى ألا تبتسم وأنت لن تبتسم عند الحديث عن يوم أسود في أمريكا!



ولذلك تستحق فيروز مكي تحية خاصة لأنها احترمت أولا القناة التى تعمل فيها الآن بعد رحلة طويلة في العمل الإعلامي وقنوات أخرى، وهى قناة مملوكة لمصر التى تدين وبشدة وحشية دولة الاحتلال، وتسعى بكل قوة لإنقاذ أهل غزة من هذه الوحشية، ولأنها احترمت المشاهدين الذين يتابعون بحسرة جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التى تقوم بها قوات الإحتلال ضد أهل غزة..

ولأنها احترمت نفسها ولم تقبل الاستخفاف المتعمد من أحد ضيوف البرنامج الحوارى الذى تقدمه وبكل قوة ممزوجة بالأدب لفتت نظره ووبخته، كما قالت جريدة الشرق الأوسط، لأن الموقف ليس مجال للاستخفاف بمعاناة أطفال ونساء غزة وكل أهلها.



وفيروز مكي هى نموذج للإعلامية التى يحتاجها إعلامنا لتطويره وجعله فعالا، وله نفوذ لدى الرأي العام وتأثير لدى الناس، حتى لا نتركهم فريسة للإعلام المعادي الذى يستهدفنا بأكاذيبه وشائعاته ليل نهار الآن، وبعد ما حدث في سوريا مؤخرا يتصور القائمون عليه أن الفرصة باتت مواتية للإخوان لاستعادة الحكم الذى طردهم منه الشعب.

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