أحكام الإعدام خلال 2024.. أبرزها قاتل والده بالجيزة وسفاح التجمع وواقعة جواهرجي بولاق.. ومحام يكشف حقيقة وقف التنفيذ في الأشهر الحرم

مع بداية شهر رجب وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، يتساءل البعض عن تنفيذ عقوبة الإعدام هل يمكن أن تتم فيه؟، وما هو الموقف القانوني لا سيما مع كثرة القضايا التي أسدلت المحاكم الجنائية عليها الستار وصدر حكم نهائي واجب النفاذ ضد المتهمين بارتكاب جرائم قتل.

ويتناول التقرير التالي أبرز قضايا القتل التي صدر فيها حكم إعدام نهائي من قبل قضاة المحاكم الجنائية بعد تصديق المفتي عليها خلال 2024، وخطوات وإجراءات تنفيذ حكم الإعدام والرأي القانوني في تنفيذ عقوبة الإعدام بالشهر الحرام وأماكن التنفيذ وحالات إلغاء تنفيذ العقوبة.

الإعدام لمتهم قتل والده بالجيزة بعكازه

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقا، متهم بقتل والده بمنطقة عرب الساحة، الحوامدية، وصدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين سمير جابر علي، ومحمد عبدالحكيم رضوان بأمانة سر شنودة فوزي.

تأييد حكم الإعدام على "سفاح التجمع" في مصر

وقضت محكمة استئناف جنايات القاهرة، بتأييد حكم الإعدام على المتهم "كريم.س"، المعروف بـ"سفاح التجمع" لقتله 3 سيدات وإلقائهن في مناطق صحراوية.

وقال رئيس المحكمة قبل لحظات من الحُكم بإعدام "سفاح التجمع"، إن المتهم كان مُدركًا لأفعاله، وتمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مضيفا أنه كان مُحافظًا على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب جرائمه.

إحالة أوراق سفاح الغربية لمفتي الجمهورية

وأحالت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أوراق المتهم "عبد ربه.م"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الغربية"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

جاء ذلك بعد إدانته بقتل 5 سيدات، وتمزيق جثثهن إلى أشلاء، وإلقائها في مياه نهر النيل.

إعدام المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين بإعدام المتهم الرئيسي بقتل جواهرجي بولاق أبوالعلا شنقا، بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي، كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين الأربعة من التهم المنسوبة إليهم.

حقيقة وقف تنفيذ أحكام الإعدام في الأشهر الحرم

وبخصوص إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام من عدمه في الأشهر الحرم، قال المحامي محمد الشديد الخبير القانوني، إنه لا يوجد نص قانوني يؤكد أن عقوبة الإعدام لا تنفذ في الأشهر الحرم، وأشار إلى الجهات القضائية هي المنوط لها تأجيل حكم تنفيذ حكم الإعدام بالشهر الحرام من عدمه وفقا لما تراه.

وأوضح المحامي محمد الشدي الخبير القانوني لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه».

خطوات تنفيذ حكم الاعدام

- تأييد محكمة النقض للحكم باعتبارها آخر درجات التقاضي، ثم يصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

-ينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يومًا.

- نصت المادة 471 على أنه يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

-نصت المادة 472 على أنه لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ.

-إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

-نصت المادة 473 على أنه تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.

-نصت المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.

- ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

-يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضرًا بها.

-عند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها

موانع تعوق تنفيذ حكم الاعدام

-نصت المادة 475 على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه

-نصت المادة 476 على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المتهمة السيدة الحامل إلى ما بعد شهرين من وضعها

-لا يجوز فيها تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين الصادر ضدهم حكم نهائي واجب النفاذ، وحصل على تصديق من رئيس الجمهورية، وذلك لمجموعة من الاعتبارات التي وضعها المشرع المصري، ويجوز للحكومة بموجب تلك المواد.

إجراءات مابعد تنفيذ عقوبة الإعدام وحالات تخفيف الحكم

- نصت المادة 477 على أنه تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدامما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك

-تسليم الجثمان لذوي المتهم والتشديد عليهم بدفنه بدون اقامة اي مراسم دفن

حالتان لتخفيف حكم الإعدام

هناك طريقيت لتخفيف حكم الإعدام، تتلخص في الآتي:

- ظهور أدلة جديدة وقيام المتهم أو المحامي بعمل التماس لإعادة النظر في المحاكمة، فيوقف الحكم، بشرط أن تكون تلك الأدلة لم تعرض على المحكمة من قبل، ومن شأنها تغيير وجهة نظر الدعوى ومن ثم تغيير الحكم.

- صدور عفو رئاسي بحق المحكوم عليه، سواء كان هذا العقو جزئيًا أو كليًا عن المتهم بوقف تنفيذ حكم الإعدام وتحويله إلى سجن مؤبد أو مشدد

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