السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اختصاصات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وفقا للقانون

الإستثمار، فيتو
الإستثمار، فيتو

قانون الاستثمار، كشف قانون الاستثمار عن اختصاصات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار وفقا لهذا القانون.

 

ووفقا للمادة 88 تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى “اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار”، وتختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها.

 

وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة, وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء, ولا تجوز الإنابة في حضور جلساتها.

 

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها, وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار 

 

 وحسب المادة 71 من قانون الاستثمار، للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، فضلًا عما هو منصوص عليه في هذا القانون، مباشرة الاختصاصات الآتية:

 

إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري.

 

وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

 

إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة، ومتابعة تحديثها، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.

 

إصدار الشهادة اللازمة للتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج.

 

تعرف على النماذج الرسمية الخاصة بشؤون الاستثمار 

 

 توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشؤون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.

 

وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي.

 

دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم في شأنها ومراجعتها بشكل دوري.

 

إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشؤون الاستثمار وتنظيمها داخليًّا وخارجيًّا.

 

التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والترويج له.

 

إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار الخطة الاستثمارية اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار العقارات المملوكة للدولة العقارات المناطق الحرة والاستثمارية المناطق الحرة
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

10 أشخاص يقتحمون مستشفى التبين ويعتدون علي طاقم التمريض

رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك

شلل مروري وتحطم عمود إنارة في حادث تصادم 4 سيارات بكورنيش الإسكندرية

منوعات

المزيد

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر خلال تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالاجتهاد لتحقيق الأهداف

هل يجوز الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى؟، مرصد الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

هل الاضطراب النفسي والهرموني عذر للتحول الجنسي؟ رد حاسم من المفتي السابق (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية