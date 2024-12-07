شروط انعقاد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار حسب القانون

حدد قانون الاستثمار شروط انعقاد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وفقا لهذا القانون.

وحسب المادة 86 يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين على الأقل.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها، وإذا كانت هذه الجهة من الجهات المشتركة في عضوية اللجنة فلا يكون لها صوت معدود في المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها.

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.



اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار

وحسب المادة 71 من قانون الاستثمار، للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، فضلًا عما هو منصوص عليه في هذا القانون، مباشرة الاختصاصات الآتية:

إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري.

وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة، ومتابعة تحديثها، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.



إصدار الشهادة اللازمة للتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون.

وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج.

تعرف على النماذج الرسمية الخاصة بشؤون الاستثمار

توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشؤون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.

وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي.





دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم في شأنها ومراجعتها بشكل دوري.

إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشؤون الاستثمار وتنظيمها داخليًّا وخارجيًّا.

التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والترويج له.

إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى.

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