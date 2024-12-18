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أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء اليوم

منح الرخصة الذهبية لمشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي
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قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة "أبيدوس للطاقة المتجددة" (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافًا إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.  

ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات، ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.

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قرارات مجلس الوزراء اليوم شركة ابيدوس مجلس الوزراء

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