أبرز 9 حملات ترويجية للسياحة والآثار لزيادة التوافد السياحي على مصر

استهدفت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، القيام بعدة حملات ترويجية للترويج للسياحة المصرية في مختلف دول العالم، وذلك لزيادة عدد السائحين الوافدين لمصر من الأسواق المصدرة والمستهدفة للسياحة المصرية.

حملات وزارة السياحة والآثار للترويج لمصر بالخارج

وتضمنت قائمة الحملات الترويجية التي قامت بها وزارة السياحة والآثار خلال عام 2024 كالتالي:

تنفيذ إعلانات بـ الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2024 -2023

إطلاق حملة بعنوان «رمضان في مصر غير» لمدة 5 أسابيع بعدد من الأسواق العربية، تزامنا مع شهر رمضان المعظم وقرب عيد الفطر المبارك.

تنظيم حملات مشتركة مع عدد من منظمي الرحلات في الأسواق السياحية المختلفة والمستهدفة.

تنفيذ إعلانات بمجالات عالمية بالأسواق السياحية المختلفة والمستهدفة.

تنفيذ إعلانات عن طريق نشر سلسلة من المقالات بالملاحق السياحية التابعة لثلاثة من كبريات الصحف القومية الإنجليزية مطبوعة ورقمية بالتعاون مع National Geographic Traveller للدعاية لمنطقة التجلي الأعظم بسيناء والمزارات السياحية الدينية بمصر، كما تم إضافة مقال Editorial عن المقاصد السياحية المختلفة ومنها السياحة النيلية.

حملات وزارة السياحة والآثار بالأسواق العربية

نشر إعلان من صفحتين بمجلة Infortursa للترويج للمقصد السياحي المصري.

بث فيلم مدته 15 ثانية بقناة Eurosport 1 أثناء الفاصل الإعلاني لمباريات بطولة APT للتنس، والتي أقيمت بمدينة شتوتجارت الألمانية.

إطلاق حملة تحت شعار «مصر نابضة بالحياة 365» لمدة شهرين، للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق العربي خلال موسم صيف 2024.

إطلاق حملة تحت عنوان «سلام من مصر» للترويج لمصر بالأسواق السياحية المستهدفة وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة لتعزيز قيم السلام والتبادل الثقافي والتعايش المجتمعي، وذلك احتفالا باليوم السياحة العالمي، كما تم إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول في هذا اليوم.

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