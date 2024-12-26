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السياحة تحدد شروط سحب مقدمات جدية حجز برامج الحج للمواطنين الغير فائزين

مناسك الحج
مناسك الحج
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حددت وزارة السياحة والآثار، مواعيد سحب مقدمات جدية حجز برامج الحج السياحي للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالقرعة.

شروط سحب مبالغ جدية حجز برامج الحج

وأكدت الوزارة أنه يمكن للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج السياحي سحب مقدمات حجز برامج الحج خلال شهر من إعلان نتيجة القرعة بتقديم البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية.

سداد باقي قيم برامج الحج للمواطنين الفائزين بالقرعة

وطالبت غرفة شركات السياحة المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي بسرعة سداد باقي قيم برامج الحج المتعاقدين عليها فور إعلان نتيجة القرعة، وذلك في غضون 15 يومًا من تاريخ الإعلان. 
 

أسعار برامج الحج السياحي


وأعلنت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة ل الحج السياحي وأسعار برامج الحج للموسم الحالي، وجاءت كالتالي: 

  • خمس نجوم «أ» وحتى 250 مترا من الحرم المكي بسعر 580 ألف جنيه.
  • خمس نجوم «ب» من 250 مترا وحتى 1250 مترا من ساحة الحرم المكي بسعر 520 ألف جنيه.
  • اقتصادي طيران «أ» موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1250 مترا بسعر 295 ألف جنيه.
  • اقتصادي طيران «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 275 ألف جنيه.
  • اقتصادي طيران «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 250 ألف جنيه.
  • بري «أ» موسم كامل فنادق مكة وحتى 1250 مترا 260 ألف جنيه.
  • بري «ب» موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 245 ألف جنيه.
  • بري «ج» تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 225 ألف جنيه.

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