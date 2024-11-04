رئيس مدينة أبو حماد بالشرقية يشدد على الانتهاء من إصلاح أعمدة الإنارة

عقد المهندس صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية اجتماع المجلس التنفيذى للمركز بمكتبة صباح اليوم بحضور مدير الشئون المالية ومدير المركز التكنولوچي ورؤساء الوحدات المحلية.

وبدأ رئيس المركز اجتماعه بالثناء على الجهد الملحوظ من الحضور وطالب بزيادة وتسهيل مهام جموع المواطنين المشروعة كما وجه رئيس المدينة تعليماته مطالبًا بضرورة الاهتمام جديًّا بصيانة أعمدة الكهرباء والإزالة الفورية وعلى وجه السرعة لالنزلات والوصلات العشوائية والاطمئنان على سلامة العوازل استعدادًا لموسم سقوط الأمطار.

تجهيز ما يلزم لرفع تراكمات المياه تحسبًا للأمطار

وطالب بتجهيز كل ما يلزم لرفع تراكمات المياه في حال سقوط أمطار وذلك ب تجهيز الجرارات المجهزة لذلك والعمالة المتميزة واستكمال جميع الملفات الخاصة بالتصالح علي وجه السرعة والتنبيه علي المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوچية لاستكمال ملفاتهم والاستفادة الصريحة من التسهيلات الخاصة والمتاحة حاليًّا بهذا الشأن.

وكذا انجاز اعمال قسم المتغيرات المكانية على أكمل وجه في زمن قياسي التعامل مع ملف ترخيص المحلات كأولوية قصوى وإنجازه سريعًا بحد أقصى قبل الأول من ديسمبر القادم و تحسين منظومة الإيرادات وذلك باستخدام الطرق المشروعة ل تعظيمها حتى يمكن الصرف على تنفيذ بنود الموازنة ومنها على سبيل المثال ملف التعليم والصحة.

الارتقاء وبصفة عامة بمنظومة النظافة العامة

وأكد ضرورة مواصلة الجهد للارتقاء بصفة عامة بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام جديًّا بتطوير مداخل المدينة وقرى الوحدات المحلية ورفع تراكمات وتجمعات القمامة أولا بأول بالإضافة إلى اتخاذ الحيطة والحذر لمنع أي تعديات بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والإدارة الزراعية بأ بو حماد.

وقال: لابد من رفع الإشغالات فورًا من الشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى لتحقيق المرونة لعبور المركبات والأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرارها ومتابعة النظافة العامة للطرق الرئيسية وتقنين وضع الاعلانات إما ترخيصها أو إزالتها والاستعداد الجيد لموسم سقوط الأمطار وتطهير بالوعات تصريف الأمطار بالمدينة.

تطهير الترع وشون الخردة

وقال: في حال تطهير الترع يتم علي وجه السرعة رفع ناتج تطهيرها وشدد على المتابعة الدائمة لشون الخردة بنطاق مركز أبوحماد كما وجه رئيس المدينة تعليماته بنهاية الاجتماع بضرورة تضافر جميع الجهود وبذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العمل بما يعود على المواطن والدولة بالنفع العام.