السبت 04 يناير 2025
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وزير الإسكان يستعرض موقف تنفيذ المشروعات الجارية بالسويس الجديدة

وزير الإسكان خلال
وزير الإسكان خلال جولته

 في مستهل جولته التفقدية اليوم، وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمقر جهاز مدينة السويس الجديدة، حيث تم استعراض سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والمخطط الاستراتيجي لها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، بهدف المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

وفي بداية الاجتماع، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد بمدينة السويس الجديدة، قائلا "نستهدف أن يكون لدينا عدد من المدن تمثل واجهة اقتصادية واستثمارية، ومنها مدينة السويس الجديدة"، لافتًا إلى أن زيارة اليوم بهدف الوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات بالمدينة، والعمل على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بها وتذليل أي عقبات.

 

واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، بمساحـــة إجماليـــة 65 ألف فدان، والموقف التنفيذي للمشروعات، وحجم السكان المستهدف، ويضم المخطط الاستراتيجي للمدينة: مناطق إسكان متنوعة الكثافة"فيلات وعمارات"، ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية للمدينة بالقطاعات السكنية والخدمات الإقليمية، ومناطق لوجيستية ومشروعات سياحية، ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية، والأنشطة الاقتصادية، ومناطق استعمالات أراضٍ مختلفة: مناطق صناعية حرفية ولوجيستية (تكنولوجية – تجميعية – ذكية )، واستثماري سياحي متنوع – و(بوابة السويس الجديدة )، ومراكز مال وأعمال، وشبكة النقل والحركة، ومنها: محور 30 يونيو، وطريق بعرض 60 مترا، وطريق بعرض 45 مترا، وطريق بعرض 32 مترا، وطريق بعرض 24 مترا، وموقف مشروعات شبكة البنية الأساسية.

كما تم استعراض مخطط المنطقة الصناعية بمساحة 2218 فدانا بعتاقة موزعة لأنشطة خدمية وإدارية وصناعية وتجارية ومسطحات خضراء ومنطقة حرة وقطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء المغذية للمنطقة، وكذلك نسب تنفيذ مختلف جميع الأعمال والخدمات الموجودة بالمنطقة، بجانب استعراض الفرص الاستثمارية بالمدينة من سياحية وعلاجية وترفيهية وذلك بالمرحلة الأولى، وكذا الفرص الاستثمارية بالمنطقة الصناعية الثانية على محور 30 يونيو، وتخطيط منطقة الورش الحرفية، ومقترح لمشروع سياحي بالأدبية.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بإعداد مخطط لمدخل مستقل من طريق القاهرة / السويس إلى مدينة السويس الجديدة مباشرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ليكون هناك 3 مداخل للمدينة من طريق 30 يونيو، ومن طريق السويس/ السخنة، ومن طريق القاهرة / السويس.

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