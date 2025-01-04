فتح طريق "شبين الكوم ـ السادات" بعد رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص

قامت إدارة المرور في المنوفية برفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "شبين الكوم ـ السادات" عند قرية طملاي وفتح الطريق.

وكان قد أصيب 9 أشخاص على الأقل بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "شبين الكوم ـ السادات" عند قرية طملاي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل البلاغ بالمنوفية

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص "تيوتا" على طريق "شبين الكوم ـ السادات " عند قرية طملاي.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة 9 أشخاص على الأقل وتم نقلهم للمستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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