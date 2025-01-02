مكتبة الإسكندرية تُنظم ورشة عمل حول "الحوسبة الكمية"

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع iQafe، ورشة عمل عبر الإنترنت بعنوان "الحوسبة الكمية"، وهي الأولى في سلسلة محاضرات شهرية عن الحوسبة الكمية.

شارك فيها نخبة من الخبراء في هذا المجال، وسلطوا الضوء على الإمكانات التحويلية لهذه التقنيات الناشئة في مجال البحوث الحاسوبية، كما تضمنت الورشة جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية بين المشاركين.



وقال المهندس يوسف الدكر؛ مدير المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية بمكتبة الإسكندرية: "إن هدفنا من إطلاق هذه السلسلة الشهرية، التي تمت بدعم وتشجيع من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، هو بناء القدرات في مجال الحوسبة الكمية، بالتعاون مع أساتذة الجامعات، والخبراء في هذا المجال، ومنهم iQafe؛ وهي منصة متخصصة في نشر المعرفة حول التكنولوجيا الكمية وتهدف إلى تمكين الأفراد من فهم واستيعاب التطورات في هذا المجال الحيوي. ونأمل أن يكون هذا بمثابة إعداد للشباب، لنتمكن من تكوين فرق من الطلاب للمشاركة في هاكاثون الحوسبة الكمية القادم بمكتبة الإسكندرية

كما أكد مدير مكتبة الإسكندرية، امنا نأمل أن نرى فريقًا أو أكثر من الباحثين يعملون على مشروع يستخدم تكنولوجيا الكم لتطوير شيء مفيد للمجتمع في المستقبل".



والجدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية بدأت إتاحة خدمات الحوسبة عالية الأداء “High- Performance Computing” للباحثين منذ عام 2009، لذا سارعت المكتبة بدعم مبادرة “Open Quantum Institute-OQI”، التي تتبع مؤسسة "جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية (GESDA)"، وتستضيفها "المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN)"، إيمانًا منها بأهمية دعم التقدم العلمي في مصر، نحو تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الحوسبة الكمية.



وأوضح المهندس يوسف الدكر أن مشاركة مكتبة الإسكندرية في مبادرة “Open Quantum Institute-OQI” ستتيح لمجتمع البحث العلمي في مصر الاستفادة من هذا المجال الجديد، من خلال توفير موارد الحوسبة الكمية عبر شركاء المبادرة.



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