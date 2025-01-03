الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

افتتاح معرض للكتب المخفضة بمكتبة مصر العامة بالدقي

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بالدقي، فيتو

افتتحت اليوم الجمعة، مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، معرضا للكتب الزائدة عن احتياجات المكتبة، بأسعار رمزية لجمهور المكتبة وأعضائها.

معرض مكتبة مصر العامة 

ويستمر المعرض على مدار يومين، ويقدم مجموعة كبيرة من المؤلفات في كافة فروع المعرفة، لرفع الوعي ونشر المعرفة، وبناء الإنسان.

وقالت رانيا شرعان، مديرة المكتبة، إن معرض الكتب يأتي في إطار خطة مكتبة مصر العامة لتعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرض وبناء الإنسان، لافتة إلى أن المكتبة تحرص على تقديم كافة فعالياتها الثقافية والفنية للجمهور بشكل مستمر لخلق قادرة على الإبداع والازدهار.
وأضافت أن المعرض يقدم الكتب للجمهور بأسعار رمزية، لتشجيعهم على اقتناء الكتب والقراءة التي تعد غذاء العقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبة مصر العامة معرض مكتبة مصر العامة الدقي أنشطة مكتبة مصر العامة
ads

الأكثر قراءة

بعد اكتشاف أول حالة في مصر، كل ما تريد معرفته عن متلازمة فيكساس

جعلوني مجرما، جراح قلب شهير يعلن اعتزاله المهنة اعتراضا على عقوبات قانون المسئولية الطبية

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار

بعد القبض عليه، من هو عزرائيل "صيدنايا" المتهم بإعدام 500 معتقل بالسجون السورية؟

وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

بعد أزمة تذاكر المباراة، بيراميدز يستقبل بعثة الترجي بمطار القاهرة (صور)

السيسي يطالب بصياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية وتعزز تمكين صغار المزارعين

كأس مصر، طلائع الجيش يطيح بـ الأوليمبي بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ 16

منوعات

المزيد

يبعد 165 كيلومتر عن العاصمة، إثيوبيا على موعد مع ثوران بركاني بمنطقة عفار

جيل بايدن تتلقى هدية من زعيم أجنبي بقيمة 20 ألف دولار

سجين يحتجز رهائن في سجن فرنسي تحت تهديد السلاح

صادرات الكهرباء الفرنسية تسجل مستويات قياسية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025؟

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 3-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع سموحة.. الزمالك ضد المصري.. ليفربول أمام مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين كبير وأكبر؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

هل يمكن إضافة مقاصد جديدة للشريعة ؟، المفتي يفجر مفاجأة (فيديو)

معنى «كثيبا مهيلا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة المزمل

المزيد
الجريدة الرسمية