محافظ الأقصر يتفقد مشروع صرف صحي قبلي قامولا (صور)

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر جولة تفقدية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر واستهل جولته بزيارة لمشروع صرف صحي قرية القبلي قامولا.



وبلغت تكلفة المشروع نحو 73 مليون جنيه وبه شبكات انحدار بطول 8.2 كم،وخط الطرد بطول 3.1 كم، والذى يخدم نحو 6.15 ألف نسمة لقرية القبلي قامولا بتوابعها، وتعمل المحطة بطاقة 55 ل /ث ومن المقرر الانتهاء من أعمال المحطة خلال شهرين تقريبا من توصيل التيار الكهربائي للمحطة وبدء التشغيل التجريبي.

محافظ الأقصر يوجه بنهو أعمال توسعات محطتي معالجة الطارف والرواجح



كما وجه محافظ الأقصر بسرعة نهو أعمال توسعات محطتي معالجة الطارف والرواجح، وتصرفات قرية القبلي قامولا ونجع البركة عليها للاستفادة من تشغيلهم فور نهوهم.



وتفقد محافظ الأقصر، الطرق المؤدية إلى قرية القبلي قامولا، حيث وجه تعليماته إلي مسئولي مديرية الطرق والنقل بسرعة البدء فى رصف شارع القبلي قامولا بداية من الطريق السريع حتى نهاية القرية وذلك بعد انتهاء أعمال الكهرباء لمحطة الصرف الصحي بالقرية.

ثم توجه إلى تفقد مركز شباب القرنة وهو من أكبر مراكز الشباب بالمحافظة ويحتوى على ملعب قانونى ومضمار ألعاب قوى وملعب خماسي به نجيل صناعى ومبنى إدارى وصالة ألعاب وملعب متعدد.



كما يوجد بالمركز منطقة ألعاب ترفيهية وملاهي والتى تم الانتهاء منها لخدمة أبناء القرنه، ويوجد بالمركز مشروعات طرح استثماري وصالة أفراح وحمام سباحة وكافيتريا، وجاري طرح محلات تجارية على سور المركز.



وخلال الجولة وجه محافظ الأقصر برفع كفاءة الملعب القانوني وصالة الألعاب وأبراج الإنارة، وتطوير ساحة ألعاب القوى، وتركيب محول كهرباء جديد.

محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير كورنيش النيل بالبر الغربي



ثم توجه محافظ الأقصر لتفقد أعمال كورنيش النيل بالبر الغربي للأقصر وذلك فى القطاع الجنوبي الذى يربط الكورنيش بالميناء السياحي القديم، وكان قد وجه فى وقت سابق بعمل الطريق بالبلاط المتداخل " انترلوك " بمتوسط طول 500 متر ومتوسط عرض نحو 10 أمتار، مع عمل الأرصفة من بلاط الخراسانات المطبوعة والرخام التريستا والبازلت، مع عمل أسوار الكورنيش بالحجر الهاشمي، على أن تكون أعمدة الإضاءة طبقا للهوية البصرية، مع عمل مقاعد لجلوس السياح والمواطنين، وإزالة اى عوائق فورا لاستكمال ربط الكورنيش.



يذكر أن تطوير منطقة المرسى السياحى القديم، أحدث رواجًا للحركة السياحية عند كورنيش البر الغربي ومنطقة الميناء السياحى، رافق محافظ الأقصر خلال الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل والمهندس عبد الله بكرى المدير التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر،وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر.

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