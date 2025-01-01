انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية بالقرب من نزلة الباجور منذ قليل، انقلاب سيارة نقل بمقطورة من أعلى الطريق الإقليمي.

انقلاب تريلا بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة من أعلى الطريق الإقليمي المار من دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن الانقلاب نتيجة انفجار إطار السيارة، وسقطت من أعلى الطريق الإقليمي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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