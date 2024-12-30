إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى في المنيا

أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا، اليوم الإثنين، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بنطاق مركز ديرمواس.

وتبين اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى الى انقلابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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