السبت 04 يناير 2025
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"عمارة" يتابع امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

تابع "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم السبت، انطلاق امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور أعضاء الغرفة.

وذلك بناء على السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالتأكيد على انتظام العملية الإمتحانية للشهادة الإعدادية والعمل علي توفير مناخ ملائم لإجرائها بسهولة ويسر.

واطمأن "وكيل الوزارة" الي وصول مظاريف الأسئلة الي جميع اللجان علي مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط حراسة أمنية، مشيرا أنه حضر عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة الإنجليزية المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية فجر اليوم الأول  للامتحانات من المطبعة السرية.

غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تتابع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية

 


وأكد "وكيل الوزارة" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، موجهًا بالعمل على توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط، مشيدا، بانتظام وحسن سير العمل والدقة في وسائل التأمين مقدمًا الشكر لمديرية أمن دميـاط ولأعضاء المطبعة وغرفة عمليات الشهادة الإعدادية على الجهد المبذول.

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