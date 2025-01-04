السبت 04 يناير 2025
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حوادث

قرار جديد من الدستورية بشأن قيد المحامين فى جداول المحاكم الاقتصادية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية تقرر احقية المحامين بخبراء الاقتصادية،فيتو

 قضت  المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء  المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء  للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون

 

وأضافت: مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم  المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة.

وإذ اشترط ذلك النص لقيد المحامي بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة، فإنه يكون قد خالف الشروط الموضوعية اللازمة لمباشرة هذا الحق وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه، مما يوجب القضاء بعدم دستوريته.

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المحكمة الدستورية المحاكم الاقتصادية للسلطة القضائية المنازعات القضائية

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