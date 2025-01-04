البابا تواضروس يوفد مندوبا لإحياء الذكرى الـ 25 لشهداء الكشح

أوفد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا، للمشاركة في إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لشهداء قرية الكشح بمحافظة سوهاج.

أقيم القداس الإلهي في كنيسة الشهداء بالقرية، ترأسه نيافة الأنبا ويصا، مطران البلينا، بمشاركة نيافة الأنبا مرقوريوس ونيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بأخميم.

وخلال القداس، قام أصحاب النيافة بوضع الأطياب على رفات الشهداء، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والرهبان، وسط حضور شعبي كبير من أهالي المنطقة الذين توافدوا لإحياء ذكرى استشهاد 21 من أبناء القرية.

تأتي هذه المناسبة كتأكيد على استمرار الكنيسة في تكريم شهدائها، والتأكيد على رسالتها في دعم روح الإيمان والتضامن بين أبنائها.

إيبارشية المحلة تضع ترتيبات الخدمة خلال اللقاء الشهري للكهنة

ناقش نيافة الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، ترتيبات الخدمة الرعوية للفترة المقبلة، وذلك خلال اللقاء الشهري لمجمع كهنة الإيبارشية، الذي عُقد في كنيسة القديس أبسخيرون بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، حيث شهد القداس تدشين بعض أواني المذبح الجديدة. وعقب الصلاة، ألقى نيافته كلمة روحية تناولت موضوع "تعب الخدمة" وأهميته في حياة الكهنة والخدام.

واختُتم اللقاء بمناقشة مجموعة من الأمور المتعلقة بالخدمة الرعوية في الإيبارشية، ووضع خطط لتحسين العمل الرعوي وتلبية احتياجات الشعب خلال المرحلة المقبلة.

كهنة إيبارشية شبين القناطر يناقشون قضايا الخدمة في الكنائس

عقد مجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر اجتماعه الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمنطقة أبو زعبل، والتي تعد مقرًا للمطرانية، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر.

بدأ الاجتماع بالصلاة، تلتها كلمة روحية ألقاها نيافة الأنبا نوفير حول "أهمية دور الكاهن في الخدمة"، مستعرضًا معجزة الخمس خبزات والسمكتين، التي استشهد بها لتوضيح مسؤولية الكاهن في أن يكون دائم الاستعداد للإصغاء إلى صوت الله ويكون ملجأً لكل من يلجأ إليه في صعوبات الحياة.

وتناول نيافته في كلمته أهمية "خدمة القلب المتسع"، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بخدمة إخوة الرب، مع التركيز على أهمية التنسيق بين فرق الخدمة والاعتناء بالنفوس البعيدة. كما أبرز ضرورة تفعيل الاجتماعات الروحية والأنشطة المستهدفة لكافة الفئات العمرية، بهدف جعل الكنيسة ملجأً روحيًا وتعليميًا واجتماعيًا لجميع أفراد المجتمع.

وفي ختام اللقاء، هنأ نيافة الأنبا نوفير الآباء الكهنة بمناسبة العام الميلادي الجديد (2025)، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخدمة والثمار الروحية لكل الكهنة وأبناء الإيبارشية.

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