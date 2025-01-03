الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كهنة إيبارشية شبين القناطر يناقشون قضايا الخدمة في الكنائس

كهنة شبين القناطر
كهنة شبين القناطر

عقد مجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر اجتماعه الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمنطقة أبو زعبل، والتي تعد مقرًا للمطرانية، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر.

بدأ الاجتماع بالصلاة، تلتها كلمة روحية ألقاها نيافة الأنبا نوفير حول "أهمية دور الكاهن في الخدمة"، مستعرضًا معجزة الخمس خبزات والسمكتين، التي استشهد بها لتوضيح مسؤولية الكاهن في أن يكون دائم الاستعداد للإصغاء إلى صوت الله ويكون ملجأً لكل من يلجأ إليه في صعوبات الحياة.

وتناول نيافته في كلمته أهمية "خدمة القلب المتسع"، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بخدمة إخوة الرب، مع التركيز على أهمية التنسيق بين فرق الخدمة والاعتناء بالنفوس البعيدة. كما أبرز ضرورة تفعيل الاجتماعات الروحية والأنشطة المستهدفة لكافة الفئات العمرية، بهدف جعل الكنيسة ملجأً روحيًا وتعليميًا واجتماعيًا لجميع أفراد المجتمع.

وفي ختام اللقاء، هنأ نيافة الأنبا نوفير الآباء الكهنة بمناسبة العام الميلادي الجديد (2025)، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخدمة والثمار الروحية لكل الكهنة وأبناء الإيبارشية.

البابا تواضروس يناقش الخطط المستقبلية للخدمة الرعوية في الإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية في المدينة، بالإضافة إلى الأب القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

دور الكنائس في تقديم خدمات اجتماعية

تم خلال اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية المتعلقة بالخدمة والعمل الرعوي في الإسكندرية، حيث ركز اللقاء على تحسين وتطوير الأنشطة الروحية والإدارية في القطاعات المختلفة. وحضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا باڤلي، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، أسقف قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا، أسقف قطاع شرقي الإسكندرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الكهنة والخدام.

كما تم التطرق إلى آليات تفعيل دور الكنائس في تقديم خدمات اجتماعية ودينية تواكب احتياجات الأقباط في الإسكندرية، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي لتطوير الخدمات الروحية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيبارشية شبين القناطر كهنة إيبارشية شبين القناطر الكنائس كنيسة السيدة العذراء الانبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر
ads

الأكثر قراءة

بعد اكتشاف أول حالة في مصر، كل ما تريد معرفته عن متلازمة فيكساس

هيئة الدواء تحذر من التجشؤ المتكرر: علامة للإصابة بهذا المرض

أحمد سيد زيزو يتعرض لحادث سير

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025؟

رابطة الأندية تعتمد فوز الإسماعيلي على مودرن سبورت 0/3 بالدوري لمخالفة اللوائح

بعد القبض عليه، من هو عزرائيل "صيدنايا" المتهم بإعدام 500 معتقل بالسجون السورية؟

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

منوعات

المزيد

سجين يحتجز رهائن في سجن فرنسي تحت تهديد السلاح

صادرات الكهرباء الفرنسية تسجل مستويات قياسية

من الهواية إلى الاحتراف، سارة إسماعيل تعلمت الكروشيه من الفيديوهات (فيديو)

دراسة تكشف تأثير توقيت الوجبات على صحة الجسم وزيادة الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025؟

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 3-1-2025 في الأسواق

تبدأ من 77 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 يناير 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 3 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالقلق والخوف من الفشل

رئيس جامعة الأزهر: الاستغفار بالقرآن ليس مجرد طلب للمغفرة بل لزيادة البركة في الحياة

مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية مرنة ومناسبة لكل زمان ومكان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية