كهنة إيبارشية شبين القناطر يناقشون قضايا الخدمة في الكنائس

عقد مجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر اجتماعه الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمنطقة أبو زعبل، والتي تعد مقرًا للمطرانية، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر.

بدأ الاجتماع بالصلاة، تلتها كلمة روحية ألقاها نيافة الأنبا نوفير حول "أهمية دور الكاهن في الخدمة"، مستعرضًا معجزة الخمس خبزات والسمكتين، التي استشهد بها لتوضيح مسؤولية الكاهن في أن يكون دائم الاستعداد للإصغاء إلى صوت الله ويكون ملجأً لكل من يلجأ إليه في صعوبات الحياة.

وتناول نيافته في كلمته أهمية "خدمة القلب المتسع"، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بخدمة إخوة الرب، مع التركيز على أهمية التنسيق بين فرق الخدمة والاعتناء بالنفوس البعيدة. كما أبرز ضرورة تفعيل الاجتماعات الروحية والأنشطة المستهدفة لكافة الفئات العمرية، بهدف جعل الكنيسة ملجأً روحيًا وتعليميًا واجتماعيًا لجميع أفراد المجتمع.

وفي ختام اللقاء، هنأ نيافة الأنبا نوفير الآباء الكهنة بمناسبة العام الميلادي الجديد (2025)، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخدمة والثمار الروحية لكل الكهنة وأبناء الإيبارشية.

البابا تواضروس يناقش الخطط المستقبلية للخدمة الرعوية في الإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية في المدينة، بالإضافة إلى الأب القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

دور الكنائس في تقديم خدمات اجتماعية

تم خلال اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية المتعلقة بالخدمة والعمل الرعوي في الإسكندرية، حيث ركز اللقاء على تحسين وتطوير الأنشطة الروحية والإدارية في القطاعات المختلفة. وحضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا باڤلي، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، أسقف قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا، أسقف قطاع شرقي الإسكندرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الكهنة والخدام.

كما تم التطرق إلى آليات تفعيل دور الكنائس في تقديم خدمات اجتماعية ودينية تواكب احتياجات الأقباط في الإسكندرية، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي لتطوير الخدمات الروحية في المنطقة.

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