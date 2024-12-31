محافظ قنا يتابع جهود رفع كفاءة طريق المنطقة الصناعية بالصالحية

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وذلك بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا لمناقشة رفع كفاءة طريق المنطقة الصناعية بالصالحية وربطه بالطريق الصحراوي الشرقي بطول 14 كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 40 مليون جنيه.

رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة

حضر الاجتماع المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة مرور قنا، والمهندس وليد عباس، مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، والمهندس عبد الرحيم محمد، ممثل هيئة الطرق والكباري، والمهندس علاء بكري، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا، ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المعنية، ومنها الري، والمساحة، والأملاك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة هذا الطريق، سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري على الطرق الرئيسية، مما يعزز كفاءة الحركة المرورية ويخدم المناطق الصناعية.

خطط التنمية المستدامة

وشدد عمر خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، وضمان تنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة المطلوبة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تستهدف تعزيز البنية التحتية ودعم الاستثمار الصناعي في المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.