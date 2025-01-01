مصطفى الفقي يكشف المستور بشأن سياسة أحمد الشرع والاستراتيجية المصرية في التعامل

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي:"هناك خصوصية تاريخية بين مصر وسوريا منذ عام 1973، والقاهرة لم تتخذ موقفا حادًا من بشار الأسد وأبيه".

انقلاب ضخم في العلاقات العربية الإسرائيلية



ولفت خلال برنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن ما حدث في 2024 إنقلاب ضخم في العلاقات العربية الإسرائيلية بسبب حرب غزة والاعتداء على لبنان، وأكبر من زيارة السادات إلي القدس.

سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا

وأوضح: من الصعب التصور أن الفصائل المسلحة التي كانت على الحدود السورية تشارك اليوم في تغيير المشهد السوري.

أسلوب أحمد الشرع

ولفت إلي أن مصر تتبع أسلوب الحكمة في التعامل مع الملف السوري، والقاهرة تنظر الي ما يجري في دمشق بكثير من الحذر، مشيرًا إلي أن أحمد الشرع مدرب بشكل جيد للتعامل مع كافة الأطراف وإرضائها.



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