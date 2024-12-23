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حوادث

النيابة تستدعي أهل فتاة حاولت التخلص من حياتها في الصف

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 أمرت نيابة الصف باستدعاء أهل فتاة قاصر حاولت التخلص من حياتها بتناول مادة مجهولة الهوية بالصف، وذلك لسماع أقوالهم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة الصف إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى فتاة إثر ادعاء محاولة انتحار.

وعلى الفور انتقلت  قوات الأمن وبالفحص تبين أن غ.م 16 سنة، مصابة بحالة إعياء شديدة إثر تناولها مادة مجهولة داخل المنزل بقرية نزلة عليان.

وكشفت التحريات أن الفتاة حاولت التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الصف قسم شرطة الصف النيابة العامة

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