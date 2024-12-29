الأحد 29 ديسمبر 2024
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انتحار طالب بكلية طب ألقى بنفسه من أعلى سطح عقار بالقليوبية

مصرع طالب القي بنفسه
مصرع طالب القي بنفسه من سطح عقار ببنها،فيتو

ألقى طالب بكلية طب بنفسه من سطح عقار بمنطقة المنشية في بنها،  وأثبتت التحريات أن المتوفى مريض نفسي وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

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مصرع طالب ألقي بنفسه من سطح عقار  ببنها
 

 

تلقت الأجهزة  الأمنية ب القليوبية إخطارا بالحادث، وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بدفن الجثة.

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