كل ما تريد معرفته عن القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بأوغندا ورسالة السيسي

تطرق الاتصال الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الرئيس الأوغندي يوري موسيفني، إلى مسألة استضافة أوغندا المرتقبة لقمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية.

السيسي يؤكد ضرورة صياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية

وأكد الرئيس السيسي ضرورة صياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية، وتعزز تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب من خلال تسهيل حصولهم على التمويل والقروض الميسرة للوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة، فضلًا عن تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لمواكبة التطور المتزايد في هذا المجال

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والأوغندي، مشددين على أهمية تعزيز التعاون المشترك واستكشاف آفاق أرحب للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين، وذلك في ضوء الدور المحوري للبلدين في القارة الافريقية، وخاصةً في سياق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي يناير 2025

- تستضيف أوغندا القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في يناير 2025.

- التقى الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى مؤخرا بالسفيرة جوزيفا ساكو مفوضة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بالاتحاد الأفريقي والوفد المرافق لها في القصر الرئاسي في عنتيبى

- تم بحث الاستعدادات لاستضافة أوغندا للقمة الاستثنائية المقبلة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في كمبالا في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025.

- رحب الرئيس الأوغندى بالسفيرة ساكو ووفد الاتحاد الأفريقي في أوغندا وأعرب عن امتنانه العميق لفرصة استضافة القمة قائلا: “أنا سعيد للغاية باستضافة هذه القمة.. نحن مستعدون لعرض إمكانات الزراعة في أفريقيا والتراث الأصيل الغني لأوغندا في الزراعة والذي يشكل أساسا قويا لتحديث وتسويق قطاع الزراعة لدينا لا تزال إمكانات الزراعة في أفريقيا ضخمة وغير مستغلة”.

- اطلعت جوزيفا ساكو الرئيس الأوغندي موسيفينى على التقدم المحرز في التحضير للقمة الاستثنائية في يناير 2025 والتي سيتم خلالها اعتماد إعلان كمبالا ليخلف إعلان مالابو لعام 2014 وقالت: لقد أصبح برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا برنامجا رائدا لأجندة 2063 والإطار المحوري لتسريع التحول الزراعي في جميع أنحاء أفريقيا.

- أضافت: شهدت السنوات العشرون من تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا ومتوسط الدخل والإنتاج الزراعي والإنتاجية والتجارة الزراعية والاستثمارات الزراعية فضلا عن انخفاض كبير في الجوع والفقر.

- الانتهاء من مسودة استراتيجية وخطة عمل البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية لمدة عشر سنوات (2026-2035) وتقديمها إلى اللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة ثم إلى رؤساء الدول والحكومات خلال القمة الاستثنائية في يناير 2025 في كامبالا أوغندا.

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