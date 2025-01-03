الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

تفاصيل مباحثات السيسي ونظيره الأوغندي.. الرئيسان يشددان على أهمية تعزيز التعاون بمختلف المجالات.. ويؤكدان أهمية حماية السودانيين من ويلات الحرب.. ويبرزان أهمية استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والأوغندي، مشددين على أهمية تعزيز التعاون المشترك واستكشاف آفاق أرحب للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين، وذلك في ضوء الدور المحوري للبلدين في القارة الافريقية، وخاصةً في سياق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل.

السيسي يؤكد أهمية حماية الشعب السوداني من ويلات الحرب وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول كذلك الأوضاع في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية الداعمة للسودان الشقيق للخروج من أزمته، والدفع نحو وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية حماية الشعب السوداني من ويلات الحرب وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية، وهو ما ثمنه الرئيس الأوغندي.

الرئيسان المصري والأوغندي يعربان عن حرصهما على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه

كما تناول الاتصال  الأوضاع في الصومال، حيث أعرب الرئيسان عن حرصهما على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه، مشددين على ضرورة التنسيق فيما يتعلق بالدور المحوري لبعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة بالصومال في دعم الحكومة الصومالية.

السيسي يؤكد الحاجة إلى ضرورة صياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضًا الى مسألة استضافة أوغندا المرتقبة لقمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية، حيث أكد الرئيس على الحاجة إلى ضرورة صياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية، وتعزز تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب من خلال تسهيل حصولهم على التمويل والقروض الميسرة للوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة، فضلًا عن تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لمواكبة التطور المتزايد في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني دول حوض النيل
ads

الأكثر قراءة

بعد اكتشاف أول حالة في مصر، كل ما تريد معرفته عن متلازمة فيكساس

جعلوني مجرما، جراح قلب شهير يعلن اعتزاله المهنة اعتراضا على عقوبات قانون المسئولية الطبية

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار

بعد القبض عليه، من هو عزرائيل "صيدنايا" المتهم بإعدام 500 معتقل بالسجون السورية؟

بعد أزمة تذاكر المباراة، بيراميدز يستقبل بعثة الترجي بمطار القاهرة (صور)

وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

السيسي يطالب بصياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية وتعزز تمكين صغار المزارعين

كأس مصر، طلائع الجيش يطيح بـ الأوليمبي بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ 16

منوعات

المزيد

يبعد 165 كيلومتر عن العاصمة، إثيوبيا على موعد مع ثوران بركاني بمنطقة عفار

جيل بايدن تتلقى هدية من زعيم أجنبي بقيمة 20 ألف دولار

سجين يحتجز رهائن في سجن فرنسي تحت تهديد السلاح

صادرات الكهرباء الفرنسية تسجل مستويات قياسية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 3-1-2025؟

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 3-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع سموحة.. الزمالك ضد المصري.. ليفربول أمام مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين كبير وأكبر؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

هل يمكن إضافة مقاصد جديدة للشريعة ؟، المفتي يفجر مفاجأة (فيديو)

معنى «كثيبا مهيلا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة المزمل

المزيد
الجريدة الرسمية