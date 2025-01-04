محمد العرابى: العلاقة المصرية الأمريكية لها محددات واضحة ودائما في صعود وهبوط

كشف السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، عن طبيعة العلاقة بين الأنظمة المصرية وأمريكا منذ عهد عبد الناصر حتى الآن لافتا إلى أن العلاقة المصرية الأمريكية لها محددات واضحة، وهى دائما فى صعود وهبوط، ولا تسير فى اتجاه واحد.

وأضاف العرابى فى تصريح خاص لـ"فيتو"، دائما هناك مشاكل تحف العلاقة، وأحيانا يكون هناك فترات فيها قدر أكبر من التفاهم، لكن الخط العريض فى العلاقة المصرية الأمريكية إنها ترى فى مصر موقعا جغرافيا إستراتيجيا مهما ولا تستطيع الاستغناء عنها.

واستكمل وزير الخارجية الأسبق، فضلاعن أن وجود قناة السويس أمر حيوى للغاية بالنسبة للإستراتيجية الأمريكية، وبالتالى العلاقة المصرية الأمريكية لها محددات خاصة تنبع من إمكانيات مصر البشرية والجغرافية والعسكرية.

وأشار العرابى، دائما هناك صعود وهبوط فى العلاقة المصرية الأمريكية وهذا منذ بداية عصر الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الآن لكن هى أمور معروفة فى العلاقة المصرية الأمريكية أنها لا تسير فى ثبات أو خط واحد مستقر دائما هناك صعود وهبوط.

وفى وقت سابق كشف السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق عن علاقة أمريكا بالأنظمة العربية، لافتا إلى أن كل دولة ولها سياقها، ولا نستطيع أن نضع كل الدول العربية فى إطار واحد فى علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف العرابى، أن مصر تختلف عن الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان، وبالتالى لا نستطيع أن نقول بأن العلاقة تسير فى سياق واحد، أمريكا تتعامل مع كل دولة على حدة فى إطار معين.

وتابع العرابى، أنه بالطبع علاقة أمريكا بالعراق مختلفة وسوريا مختلفة أيضا، ومن هنا لا نستطيع أن نضع سياقا واحدا فى معاملاتها مع كل الدول العربية، موضحا أن كل دولة ولها محدداتها ولها أسلوب الاقتراب منها، وبالتالى أمريكا تنظر لكل دولة فى إطار مصالحها أيضا.

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