السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

محمد العرابى: العلاقة المصرية الأمريكية لها محددات واضحة ودائما في صعود وهبوط

السفير محمد العرابى،
السفير محمد العرابى، فيتو

كشف السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، عن طبيعة العلاقة بين الأنظمة المصرية وأمريكا منذ عهد عبد الناصر حتى الآن لافتا إلى أن العلاقة المصرية الأمريكية لها محددات واضحة، وهى دائما فى صعود وهبوط، ولا تسير فى اتجاه واحد.

 

وأضاف العرابى فى تصريح خاص لـ"فيتو"، دائما هناك مشاكل تحف العلاقة، وأحيانا يكون هناك فترات فيها قدر أكبر من التفاهم، لكن الخط العريض فى العلاقة المصرية الأمريكية إنها ترى فى مصر موقعا جغرافيا إستراتيجيا مهما ولا تستطيع الاستغناء عنها.

 

واستكمل وزير الخارجية الأسبق، فضلاعن أن وجود قناة السويس أمر حيوى للغاية بالنسبة للإستراتيجية الأمريكية، وبالتالى العلاقة المصرية الأمريكية لها محددات خاصة تنبع من إمكانيات مصر البشرية والجغرافية والعسكرية.

 

وأشار العرابى، دائما هناك صعود وهبوط فى العلاقة المصرية الأمريكية وهذا منذ بداية عصر الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الآن لكن هى أمور معروفة فى العلاقة المصرية الأمريكية أنها لا تسير فى ثبات أو خط واحد مستقر دائما هناك صعود وهبوط.

 

وفى وقت سابق كشف السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق عن علاقة  أمريكا بالأنظمة العربية، لافتا إلى أن كل دولة ولها سياقها، ولا نستطيع أن نضع كل الدول العربية فى إطار واحد فى علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأضاف العرابى، أن مصر تختلف عن الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان، وبالتالى لا نستطيع أن نقول بأن العلاقة تسير فى سياق واحد، أمريكا تتعامل مع كل دولة على حدة فى إطار معين.

 

وتابع العرابى، أنه بالطبع علاقة أمريكا بالعراق مختلفة وسوريا مختلفة أيضا، ومن هنا لا نستطيع أن نضع سياقا واحدا فى معاملاتها مع كل الدول العربية، موضحا أن كل دولة ولها محدداتها ولها أسلوب الاقتراب منها، وبالتالى أمريكا تنظر لكل دولة فى إطار مصالحها أيضا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس جمال عبد الناصر السفير محمد العرابى الولايات المتحدة جمال عبد الناصر وزير الخارجية الأسبق
ads

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

تصل إلى 130 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

أقوى زلزال يضرب إثيوبيا خلال 10 سنوات، وخبير يحذر من تأثيره على سد النهضة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 5-1-2025

العنب "لمن يستطيع إليه سبيلا"، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

مجلس الوزراء: الثلاثاء 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

سعر القصدير في الأسوق اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

2024 عام رحيل عظماء التدريب في عالم كرة القدم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه (فيديو)

الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين وقول حرمًا بعد الصلاة

حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر فى شهر رجب.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية