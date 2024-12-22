محمد العرابى: أمريكا الحاضنة الأساسية لإسرائيل وهذا دورها فى الشرق الأوسط

قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا مخربا فى بعض الأحيان، ولكن أيضا لا ننسى أنها كانت راعية لعمليات سلام من قبل مثل مصر والأردن.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق فى تصريح لـ"فيتو"، أن الولايات المتحدة لها دوران دائما دور مخرب ودور أحيانا داعم للسلام، ولكن الدور المخرب يبدو أكثر وضوحا لها.

وأكد العرابى، أن أمريكا بالفعل هى الحاضنة الأساسية لإسرائيل، ولا يستطيع أحد الجدال فيه على الإطلاق، لافتا إلى أن أمريكا تدعم إسرائيل دعما مستمرا وكاملا سواء كان دعما عسكريا أو اقتصاديا أو سياسيا فى المحافل الدولية أيضا وهذا أمر متوقع.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، من يقوم برسم سياسة لابد أن يضع ذلك الأمر نصب عينيه، وهى أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن إسرائيل تحت أى ظرف من الظروف وهذا الأمر واضح للغاية.

وتابع العرابى، أن الولايات المتحدة ترى فى إسرائيل قاعدة عسكرية متقدمة لا تستطيع الاستغناء عنها، وبالتالى ستظل داعمة لها نتيجة الموقع الجغرافى الذى يعتبر فى منطقة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار العرابى، إلى أن الأمر ليس للنفط فقط، ولكن الأمر أيضا فى السيطرة على أماكن حساسة وهامة بالنسبة لاستراتيجية الولايات المتحدة، وفى إطار تنافسها مع روسيا ومع الصين، وبالتالى هى ترى فى إسرائيل قاعدة متقدمة عسكرية لها.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن لديها 2000 جندي أمريكي في سوريا، وهو رقم أعلى من المعلن سابقا والذي بلغ 900 جندي.

الكشف عن وجود 2000 جندي أمريكى فى سوريا

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، فى مؤتمر صحفي، "كما تعلمون، دائما كنا نقول أن هناك حوالي 900 جندي أمريكى موجودين في سوريا، علمت أن هناك عمليا حوالي 2000 جندي في سوريا".

وتابع، إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي أمريكى فى سوريا، لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

واستطرد، كان يوجد 900 عسكري في سوريا عندما كان بشار الأسد لا يزال رئيسا، وأُرسلت قوات إضافية إلى البلد لتعزيز مهمة القضاء على داعش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.