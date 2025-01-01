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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة سيارة في الزيتون

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من ربة منزل وعاطلين بتهمة سرقة سيارة 15 يوما علي ذمة التحقيق

وادلي المتهمون باعترافات تفصيلية امام نيابة المرج حيث اكدوا أنهم رصدوا سيارة في منطقة الزيتون، ونجحوا في الاستيلاء على حقيبة يد بداخلها مبالغ مالية ومتعلقات شخصية ثم انصرفوا من المكان.


وأضاف المتهمون أنهم عقب ذلك تصرفوا في المسروقات بالبيع، وتخلصوا من الباقي، ثم قاموا بشراء كمية من المواد المخدرة لترويجها على المدمنين.

كان اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الزيتون بتلقيه بلاغ من احد المواطنون يفيد فيه بسرقة محتويات ومبلغ مالي من داخل سيارته


بعمل التحريات اللازمة تم التوصل الي المتهمين وتبين أنهم ربة منزل وعاطلين، عقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنح الزيتون سرقة سيارة النيابة العامة وزير الداخلية أمن القاهرة

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