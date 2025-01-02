الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة مواتير مياه في المطرية

حبس متهمين
حبس متهمين

 أمرت  نيابة المطرية بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مواتير المياه من العقارات في منطقة المطرية.

البداية كانت عندما ألقت قوات الأمن بمديرية  أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما 5 مواتير مياه مجهولة المصدر.

 

وبمواجهة المتهمين أقروا بمزاولتهما نشاط إجرامي تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات السكنية بأسلوب الفك، وأن المضبوطات من متحصلات  وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

 

عقوبة السرقة

 جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة. 
5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.


- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.


5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة

يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

عن قانون العقوبات
قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية، وهي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.

ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم.

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نيابة المطرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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