الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة بنها تطلق الدورة الجديدة لمكافآت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية

د.ناصر الجيزاوي رئيس
د.ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،فيتو

وافق الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، على فتح باب التقدم لدورة يناير 2025، للحصول على حوافز النشر الدولي وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية “الاقتباس” وتستمر  لمدة شهر من تاريخ الإعلان.

جامعة بنها تناقش قانون حقوق ذوي الإعاقة وكيفية دمجهم فى المجتمع الجامعي

رئيس جامعة بنها يكرم طالب بكلية العلوم لنشر بحث علمي بدار نشر عالمية

فتح باب التقدم لدورة يناير 2025، للحصول على حوافز النشر الدولي بجامعة بنها 

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها  لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن البحوث المقبولة في هذه الدورة تلك التي نشرت خلال عامين 2023 و2024، ولم يتم التقدم بها خلال الدورات السابقة، كما أن عدد الاستشهادات ستحسب بناء على آخر 5 سنوات طبقا للحسابات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس على جوجل سكولار ويوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافآت برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابة على جوجل سكولار على أبحاث لا تخصه، أو تقدم ببحوث سبق صرف مكافئات مالية عنها في دورات سابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي بنها جامعة بنها

مواد متعلقة

ورشة عمل حول منظومة الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها الأهلية

رئيس جامعة بنها يكرم طالب بكلية العلوم لنشر بحث علمي بدار نشر عالمية

بروتوكول تعاون بين جامعتى بنها الأهلية ووهان الصينية لتدريب طلاب الطب

بنها للصناعات الإلكترونية تنظم لقاءً للعاملين وتكرم عددًا من المحالين للمعاش
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل تجديد عقد زيزو مع الزمالك

ابحث مع وزارة العمل، أسماء 5 مصريين كانوا يعملون بالسعودية ولهم مستحقات مالية

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

مات فجأة أثناء عمله، جمال شعبان يكشف عن أول ضحايا السكتة القلبية في 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

رقم ضخم، اتحاد الكرة يطالب الزمالك بسداد مديونياته

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

قفزة في الثوم، أسعار الخضار اليوم الخميس بسوق العبور

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس 2-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2 يناير 2025

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

أبرزهم زيزو والشناوي.. 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مرصد الأزهر يحذر: انتشار الخرافات والدجل يهدد المجتمعات ويعيق التقدم

من خواطر الشعراوي، ما معنى الجدال وأصل الكلمة لغويا؟ (فيديو)

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

المزيد
الجريدة الرسمية