جامعة بنها تطلق الدورة الجديدة لمكافآت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية

وافق الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، على فتح باب التقدم لدورة يناير 2025، للحصول على حوافز النشر الدولي وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية “الاقتباس” وتستمر لمدة شهر من تاريخ الإعلان.

فتح باب التقدم لدورة يناير 2025، للحصول على حوافز النشر الدولي بجامعة بنها

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن البحوث المقبولة في هذه الدورة تلك التي نشرت خلال عامين 2023 و2024، ولم يتم التقدم بها خلال الدورات السابقة، كما أن عدد الاستشهادات ستحسب بناء على آخر 5 سنوات طبقا للحسابات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس على جوجل سكولار ويوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافآت برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابة على جوجل سكولار على أبحاث لا تخصه، أو تقدم ببحوث سبق صرف مكافئات مالية عنها في دورات سابقة.

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