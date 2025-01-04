أسعار الأسماك اليوم السبت 4-1- 2025 في الدقهلية

أسعار الاسماك اليوم ، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم السبت في محلات وشوادر الأسماك بمحافظة الدقهلية .

أسعار الأسماك والجمبري اليوم

وتستعرض «فيتو» اسعار السمك والجمبري اليوم، في السطور التالية:

أسعار الاسماك اليوم

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 71 إلى 75 جنيهًا.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 66 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

سعر السمك اليوم

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الأسماك

أسعار كيلو السمك اليوم

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

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