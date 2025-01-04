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أسعار الأسماك اليوم السبت 4-1- 2025 في الدقهلية

اسعار الاسماك اليوم،
اسعار الاسماك اليوم، فيتو

أسعار الاسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم السبت في محلات وشوادر الأسماك بمحافظة الدقهلية .

 

أسعار الأسماك والجمبري اليوم

وتستعرض «فيتو» اسعار السمك والجمبري اليوم، في السطور التالية:  

 

أسعار الاسماك اليوم

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 71 إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 66 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 85  جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.

 

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أسعار الأسماك اليوم

سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

 

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أسعار الأسماك

أسعار كيلو السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار الأسماك والجمبري اسعار الاسماك اليوم الفيليه بلطي سعر المكرونة سعر كيلو سمك محافظة الدقهلية

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