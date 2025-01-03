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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 3-1-2025 في الدقهلية

أسعار الخضروات اليوم،
أسعار الخضروات اليوم، فيتو

أسعر الخضراوات  اليوم الجمعة في أسواق محافظة الدقهلية، سجلت  أسعار الخضار اليوم تباينًا ملحوظًا، وفقًا للتعاملات اليومية داخل أسواق الجملة والتجزئة.

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في  سوق الجملة بالمنصورة اليوم في السطور الآتية:

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5  جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9  جنيهات إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 17 جنيهًا.

اسعار الخضروات في أسواق التجزئة بالدقهلية 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 6 الي 10 جنيهات إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 10  جنيه إلى 17 جنيهت.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 10  جنيهات إلى 12 جنيهت.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 15 إلى 22 جنيهًا.

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سعر الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 3 يناير 2025

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 15 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 15 جنيها.

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