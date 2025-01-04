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أسعار الدواجن اليوم السبت 4-1-2025 في الدقهلية

أسعار الدواجن اليوم،
أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن  استقرت اسعار الدواجن  اليوم السبت، في أسواق ومحلات محافظة الدقهلية؛ وفقًا لآخر تحديث والتعاملات اليومية حيث تراوح سعرها من 80 إلى 87 جنيها.

أسعار الفراخ  في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، والتي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق 

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 86.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 80 جنيهًا إلى 87 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

 

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117.8 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع 

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع من 75 إلى 85 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي 

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح بين 85 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم الجمعة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 235 جنيهًا

اسعار الفراخ اليوم 

  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 145 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

  • بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 150 جنيهًا
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 240 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 275 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 135 جنيهًا.

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