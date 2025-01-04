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رياضة

نهائي خليجي 26، التشكيل المتوقع لمباراة البحرين ضد عمان

منتخب عمان
منتخب عمان

خليجي 26، يلتقي منتخبا البحرين وعمان في مباراة نهائي بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26"، اليوم السبت على أرضية استاد جابر الأحمد في الكويت. 

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة البحرين ضد عمان في نهائي خليجي 26 كالتالي. 

تشكيل منتخب عمان المتوقع أمام البحرين

حراسة المرمي: فايز الرشيدي.

خط الدفاع: علي البوسعيدي – ثاني الرشيدي – أحمد الخميسي – جميل سليم اليحمدي.

خط الوسط: زاهر الأغبري – أرشد العلوي – عبدالله فواز – حارب السعدي.

خط الهجوم: عبد الرحمن المشيفري – عصام الصبحي.

تشكيل منتخب البحرين المتوقع ضد عمان

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: عبدالله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان.

خط الوسط: كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون.

خط الهجوم: على مدن، مهدي حميدان، مهدي عبدالجبار.

 

عدد ألقاب البحرين وعمان في كأس الخليج

ولن يكون اللقب الثالث فقط طموح منتخب عمان، بعد تتويجه بنسختي 2009 و2017 بل أيضا تعويض الإخفاق في نهائي نسخة 2023، حيث خسر الفريق أمام أصحاب الأرض منتخب العراق، وكانت تلك الخسارة الثالثة للأحمر العماني في المباريات النهائية للبطولة، بعدما خسر في عام 2007 أمام المستضيف منتخب الإمارات، وفي نسخة عام 2004 على أرض قطر ومنتخبها.

 

على الجانب الآخر، يسعى منتخب البحرين لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز بنسخة عام 2019 في قطر، كما أنه خسر نهائي البطولة أربع مرات من قبل.

 

موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج 2024 


تنطلق مباراة البحرين وعمان في نهائي كأس الخليج 2024  في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية والبحرين والثامنة بتوقيت عمان.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد عمان اليوم في خليجي 26


ومن المقرر أن تذاع المباراة بين البحرين وعمان في نهائي كأس خليجي 26، عبر قنوات الكأس القطرية 1،2، وSSC NEWS HD، والكويت الرياضية، والشارقة الرياضية، البحرين الرياضية، أبو ظبي الرياضية1، عمان الرياضية ودبي الرياضية، والعراقية الرياضية.


وكانت بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26"، انطلقت 21 ديسمبر 2024، بمشاركة 8 منتخبات، وسيكون المشهد الختامي للبطولة، مباراة اليوم بين البحرين وعمان.

 

وحسم منتخب عمان، تأهله إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على منتخب السعودية، بنتيجة (2-1)، في مباراة دور نصف النهائي الأول.


بينما تأهل منتخب البحرين من نصف النهائي الثاني لبطولة كأس الخليج "خليجي 26"، بعد فوزه، على الكويت، بنتيجة 1-0.

 

تاريخ مواجهات البحرين وعمان قبل نهائي كأس الخليج 

ويصب تاريخ مواجهات البحرين وعمان في كأس الخليج لمصلحة المنتخب البحريني في المباريات الـ 22، التي سبق وأن جمعت بينهما ضمن بطولة كأس الخليج العربي قبل نهائي اليوم، حيث فازت البحرين في 8 مباريات، ومالت الكفة جهة عمان في 4 لقاءات، وافترق المنتخبان على نتيجة التعادل في 10 مناسبات.

والتقى المنتخبان لأول مرة في كأس الخليج في بطولة خليجي 3 بالكويت، وانتهت المباراة التي أجريت يوم 16 مارس 1974 لمصلحة المنتخب البحريني بنتيجة (4-0)، وجمعت آخر مباراة بين الطرفين في نفس المسابقة خلال خليجي 25 في العراق، وفاز بها المنتخب العماني، يوم 16 يناير 2023 بنتيجة (1-0).

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خليجي 26 البحرين وعمان موعد مباراة البحرين وعمان نهائي كأس الخليج 2024 كأس الخليج

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