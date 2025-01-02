الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، موعد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل، بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

 

مواعيد مباريات منتخب كرة اليد في بطولة العالم

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × الأرجنتين - 15 يناير 2025

مصر × البحرين - 17 يناير 2025

مصر × كرواتيا - 19 يناير 2025

خالد فتحي يترأس البعثة

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تكليف الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج. 

ويحرص خالد فتحي بشكل مستمر على التواجد في معسكر المنتخب الوطني وعمل اجتماعات مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل توفير المناخ المناسب لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم المقبلة. 

 

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم المقبلة. 

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.  

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد كارلوس باستور بطولة العالم كرواتيا

مواد متعلقة

كرة اليد، قناة مصرية تحصل على حقوق بث بطولة العالم

اتحاد كرة اليد يعقد اجتماعًا هامًا 8 يناير

كرة اليد، موعد سفر منتخب مصر إلى كرواتيا للمشاركة في بطولة العالم

مواعيد مباريات منتخب كرة اليد في بطولة العالم
ads

الأكثر قراءة

آية سماحة ضيفة شرف الحلقة 4 من مسلسل موضوع عائلي 3

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، البسلة تتراجع لـ 22 جنيها

بعد مراجعة الفيديو، FBI يتحدث عن دور الرجال الأربعة والمرأة بحادث نيو أورليانز

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مونتينيجرو تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا المطعم والمهاجم ينتحر برصاصة في الرأس

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين وتوضح تأثيرهما في طقس اليوم

ماسك ينشر معلومات مثيرة عن انفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب وعلاقته بهجوم نيو أورليانز

منوعات

المزيد

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

منزل جيمي، أمريكية تروي دور "كارتر" في بناء مسكنها

مشاهد من انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025؟

أسعار السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

تقييم الوزراء والمحافظين.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية