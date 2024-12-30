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رياضة

كريم هنداوي: جاهزون لمونديال كرة اليد وهدفنا إنجاز تاريخي

كريم هنداوي، فيتو
كريم هنداوي، فيتو

كرة اليد، قال كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد: إن منتخب مصر جاهز تمامًا للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

إنجاز تاريخي

وأكد “هنداوي”، أن منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن المنتخبات الأوروبية تخشى مواجهة الفراعنة، في بطولات العالم والدورات الأولمبية.

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر، أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، والوقوف على منصات التتويج في بطولة العالم المقبلة.

 

خالد فتحي يترأس البعثة

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تكليف الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج. 

ويحرص خالد فتحي بشكل مستمر على التواجد في معسكر المنتخب الوطني وعمل اجتماعات مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل توفير المناخ المناسب لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم المقبلة. 

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم المقبلة. 

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.  

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لابعد نقطة في المونديال.  

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