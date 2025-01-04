السبت 04 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل صديقيهما بسبب سيجارة حشيش في روض الفرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل آخر بسبب خلافات بينهما حول سيجارة تحتوي على مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم قتيلا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين 3 عاطلين بسبب خلافهم حول أسبقية شرب سيجارة محشوة بالحشيش المخدر، أقدم فيها اثنان منهم على طعن الثالث بسلاح أبيض فأسقطاه غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط المتهمين.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جنح روض الفرج قسم شرطة روض الفرج أمن القاهرة

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