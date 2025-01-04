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رياضة

حكام مباريات السبت في دور الـ 32 من كأس مصر

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

كأس مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي 2024 - 2025 على النحو التالي:

مباراة البنك الأهلي وبترول أسيوط

 مباراة الإسماعيلي وطنطا

مباراة سيراميكا كليوباترا ولافيينا

مباراة سموحة ومنتخب السويس

وحسم المقاولون وزد تذكرتي التأهل للدور المقبل “دور الـ 16 ” من بطولة كأس مصر بعدما حقق المقاولون الفوز على بتروجيت بركلات الترجيح، وزد على ديروط 3-1.

 

قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة 

بتروجيت × المقاولون العرب  - فوز المقاولون (انتهت)

إنبي × حرس الحدود 

الإسماعيلي × طنطا 

غزل المحلة × سبورتنج 

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك ×  أبو قير للأسمدة

مودرن سبورت × المصرية للاتصالات

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط  - فوز زد (انتهت)

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 

طلائع الجيش × الأولمبي 

الجونة × القناة 

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

 

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

 

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب. 

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