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الصحة تطلق 137 قافلة طبية مجانية في أول شهر من 2025

القوافل الطبية، فيتو
القوافل الطبية، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 137 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يناير 2025.

القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

وأكد «عبد الغفار» أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، في إطار حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن تواجدهم بالمحافظات.

وأضاف «عبد الغفار» أن القافلة الطبية يستمر عملها لمدة يومين متتاليين في المركز بداخل المنطقة أو الوحدة الطبية بكل محافظة، مشيرًا إلى نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان، بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

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ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى أن العام الماضي شهد إطلاق 2080 قافلة طبية، قدمت خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان لـ 2 مليون و179 ألفا و109 مواطنين، متضمنة إجراء 419 ألفا و489 تحليلًا معمليًا وأشعة، وتحويل 13 ألفًا و243 حالة للمستشفيات، لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

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