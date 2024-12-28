السبت 28 ديسمبر 2024
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أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

أمواج، فيتو
أمواج، فيتو

 ضربت أمواج قوية بلغ ارتفاعها 6 أمتار، الساحل الشمالي للبيرو، ما تسبب في أضرار جسيمة للشواطئ والبنية الأساسية للصيد والمنازل في مناطق عدة.

 

أضرار جسيمة للشواطئ والبنية الأساسية للصيد والمنازل

 ودفع ارتفاع الأمواج، السلطات المحلية إلى تفعيل خطط الطوارئ، للحد من تأثير الظاهرة على السكان والبنية التحتية الساحلية.

 

تجنب الأنشطة في البحر وخاصة على الشواطئ والموانئ

 وأغلقت المديرية العامة للقيادة وخفر السواحل في البلاد 26 ميناء وخليجا لضمان السلامة، وحثت على الالتزام بالتدابير الوقائية.

ونصحت الجهات المختصة، السكان في المناطق المتضررة باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب الأنشطة في البحر وخاصة على الشواطئ والموانئ، كما نصحت الصيادين بتوخي الحذر.

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الساحل الشمالي للبيرو أمواج بيرو خفر السواحل الشواطئ والموانئ

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