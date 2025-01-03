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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في الفيوم

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة، ما بين 85 و90 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 82 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و115 جنيها، وأسعار البط المولر مابين 90 جنيها، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 85 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  110   جنيهات و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130  إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 115 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 130 و140 جنيها.

 

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

 وتراوح سعر كيلو البانيه   185 و190 جنيها وفي السوبر ماركت 200 جنيه، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 188 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى 230  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 188 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 188 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 188 جنيها، كيلو الأجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

 وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-1-2025 في الدقهلية

 يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى  التي بها عدد مربيين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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