رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد المركز التكنولوجي للمرافق وإيرادات مياه الشرب لمتابعة سير العمل

تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، المركز التكنولوجى للمرافق وإيرادات المياه لمتابعة تيسير الإجراءات على متلقي الخدمة واستكمال منظومة تغيير العدادات لمسبقة الدفع، وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير مختلف الخدمات وتيسير الإجراءات لخدمة قطاع المرافق بالمدن الجديدة.

وأكد المهندس أشرف فتحى محمود، ضرورة الالتزام التام بتحصيل إيرادات المياه واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على معدلات التشغيل الجيدة وتأدية الخدمة بالجودة والكفاءة اللازمة، موجهًا بتوفير جميع أوجه الدعم للعاملين بالمركز للعمل على سرعة تأدية الخدمة، وتدعيم التجهيزات لراحة المواطنين متلقى الخدمة بالمركز.

وفي السياق ذاته، قال المهندس أشرف فتحى محمود، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالحي الثاني بالمدينة للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق والتعاون الدائم بين جهاز المدينة ومديرية أمن دمياط وقسم شرطة التعمير بالمدينة.



وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 21 محضر إشغال فوري، بالإضافة إلى ضبط مجموعة كبيرة من الإشغالات المختلفة والمتنوعة من الباعة الجائلين بجانب رفع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيتريات على المسطحات الخضراء وخطوط التنظيم، والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء بالمدينة وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع الظواهر العشوائية بالمدينة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

جدير بالذكر أن هذه الحملات تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، واللجنة المختصة بمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة، وإدارة شرطة المرافق بدمياط، وقسم الشرطة بمدينة دمياط الجديدة.

تخصيص 455 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها للمواطنين بمنطقة "الرابية"

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين العملاء طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق، لـتخصيص 455 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها للمواطنين بمنطقة "الرابية" المضافة للمدينة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق وتعظيم الاستفادة منها، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن القرعة أجريت طبقًا للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها حيث اشتملت على تخصيص 455 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" بمساحات مختلفة ـ من إجمالي 512 قطعة أرض متاحة، وذلك طبقًا للشرائح، 222 قطعة للشريحة مساحة 209م2، و15 قطعة لشرائح المساحات من 235م2:267م2، و145 قطعة للشريحة 276م، و9 قطع للشرائح من 320م: 399م2، و48 للشريحة 400م2، و10 قطع للشريحة 500م2، و6 قطع للشريحة 600م2.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم استقبال المواطنين لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم البدء في إجراء القرعة العلنية، والسماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد، لافتًا إلى الاستمرار في الإعلان تباعًا عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقى أصحاب الطلبات.

جدير بالذكر أن القرعة أجريت بحضور، المحاسب إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وعدد من مسئولى الهيئة وجهاز المدينة.

معدلات تنمية مدينة سفنكس الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة معدلات تنمية مدينة سفنكس الجديدة على مساحة حوالي 70 ألف فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، بجانب متابعة آخر مستجدات توفيق الأوضاع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، مع الحضور، القرارات الجمهورية المتعلقة بنشأة المدينة، والقرارات المتعلقة بإضافة بعض المساحات لها، وعددًا من التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية، وعدد السكان الحالي والذي بلغ 40 ألف نسمة حتى الآن، مؤكدًا ضرورة تكثيف العمل لتحقيق الهدف من إصدار القرارات بنشأة المدينة، وهو مجابهة النمو العمراني العشوائي.

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