مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بالعبور

تفقد عدد من مسئولي وزارة الإسكان المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور.

وتفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، محطة مياه العبور الرئيسية بالمنطقة الصناعية (ب&ج) يرافقه المهندس أحمد عمر، والمهندس أحمد علي، مساعدي نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة الشبكات والمحطات، وذلك بحضور المهندس احمد رشاد" رئيس جهاز تنمية مدينة العبور.

وتابع "غنيم" الجولة بتفقد الوضع العام (لمحطة مياه العبور الرئيسية) بالمنطقة الصناعية (ب&ج) وسير أعمال تنفيذ برنامج العمرات الدورية السنوية الشتوية. وذلك للحفاظ على جودة وكميات المياه المنتجه للمدن المجاورة، وكذلك تنفيذ الأعمال المدنية ورفع كفاءة وتنسيق الموقع العام داخل المحطة ومحيطها الخارجي، وتعتبر محطة تنقية العبور مليونية الانتاجية ومن كبريات محطات التنقية علي مستوي الجمهورية وتقوم بتغذية بعض المدن والمناطق المجاورة (مدينة القاهرة الجديدة_ مدينة العبور_ مدينة العبور الجديدة_ مدينة بدر_ مدينة السلام _مدينة النهضة).



وأثناء الجولة تفقد "نائب رئيس الهيئة " سير أعمال رفع كفاءة مروقات المرحلة الشمالية بتوسعات المحطة وذلك للحفاظ على الجودة والكميات المنتجة وذلك استعدادا لفصل الصيف، ومتابعة أعمال استحداث نظام [تيوب سيتلر ] للحد من العقارات، وكذلك عمل الصيانات الكهروميكانيكية بالمروقات ومتابعة برنامج العمرات الشتوية وتطهير الخزنات وتغيير واستحداث ألواح اللاملا (بالنظام القديم)

كما تفقد أعمال رفع الكفاءات والصيانة الجارية لكافة مكونات المشروع،واعمال الاند سكيب وتنسيق الموقع والاعمال المدنية للمباني والمنشآت وأثناء الجولة استمع مسئولو الهيئة إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي لمحطة المياه والخطط المستقبلية لها.



وأضاف المهندس" أمين غنيم" أن الجولات المرورية والمتابعات الميدانية لتفقد مستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن وتحديد الأولويات وشدد على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان مضيفا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الكفاءة المنشودة.



الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

وتابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا موقف مشروعات المرافق بأراضي المنطقة الصناعية الجديدة والمقامة على مساحة ١١ ألف فدان بالمدينة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية واجتماعات تم خلالها مناقشة موقف تلك المشروعات.



وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة مواصلة تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية وفق خطة زمنية محددة وبالمواصفات القياسية المطلوبة، وتقييم أداء الشركات المنفذة للمشروعات أولًا بأول، مضيفًا أن المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة ستضم كيانات صناعية كبيرة، وتشهد حاليًا إقبالًا من المستثمرين والراغبين في إنشاء مصانع جديدة، بالتعاون الكامل مع مسئولي وزارة الصناعة.



وفي هذا الإطار، تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز، عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في المشروعات.



وشملت جولة رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومرافقيه، تفقد عددٍ من الوحدات نموذج ٩٠ مترًا بالمرحلتين الخامسة والسادسة من المبادرة، حيث تم وجارٍ تنفيذ ٩٠ ألف وحدة سكنية على 3 مراحل بقطاعات (أ - ب - ج) بمنطقة غرب المطار على مساحة 3 آلاف فدان، كما تابع أعمال الزراعة وتخطيط الشوارع وتنسيق الموقع العام.

وعقد المهندس محمد عبدالمقصود، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة وجهات الإشراف والإدارات التنفيذية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات ترفيق أراضي المنطقة الصناعية الجديدة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والراغبين في إنشاء مصانع جديدة.

وطالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروعات ودفع معدلات التنفيذ وزيادة نسب الإنجاز، مع الالتزام بجودة المواصفات القياسية.

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