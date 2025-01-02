4 أيام وتنتهي فرصة التقديم، خريطة بأماكن طرح أراضي الإسكان المتميز

ننشر خريطة بأماكن طرح أراضي الإسكان المتميز وذلك قبل أيام قليلة من غلق باب التقديم والتي تطرحها وزارة الإسكان ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة، ومن المقرر غلق باب التقديم يوم الإثنين المقبل 6 /1 /2025.

وتطرح الوزارة 4747 قطعة أرض محور أراضي الإسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.



وتصل قيمة جدية الحجز لـ100 ألف جنيه.

وننشر خريطة بأماكن الطرح الجديد:



- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

ورابط التقديم من هنا

برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد "مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر وبدون أي أسبقية سواء (للدخول للموقع أو تحويل جدية الحجز أو الحجز)، ويضم المحور المعروض قطع أراضي مميزة الموقع ومتوسطة المساحة بالنسبة للمدينة.

فى سياق أخر، كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن وجود نحو 12 مليون شقة مغلقة في مصر، يبلغ قيمتها نحو 12 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ كان سيتضاعف إلى 120 تريليون، بفعل مضاعف الدوران، إذا تم ضخه في شرايين الاقتصاد المصري.



ملايين الشقق المغلقة قيمتها 12 تريليون جنيه

أكد هاني توفيق أن ضخ أموال الشقق المغلقة ومضاعفتها كان سيؤثر على التشغيل والتصدير وخفض الموازنة والتضخم والديون.

ووجه توفيق رسالة للحكومة، مقترحًا توجيه سياستها الاقتصادية نحو قطاعات التنمية المستدامة.

وقال الخبير الاقتصادي عن الشقق المغلقة والاستفادة منها: "١٢ مليون شقة مغلقة قيمتها على الأقل ١٢ تريليون جنيه، لو كان قد تم ضخها في شرايين الاقتصاد لتحولت إلى١٢٠ تريليون (بفعل مضاعف الدوران)، وأثر ذلك على التشغيل، والتصدير، وخفض كل من عجز الموازنة والتضخم والديون…".

ووجه هاني توفيق رسالة للحكومة فقال: "الخلاصة: مطلوب للمرة الخمسين توجيه السياسات جهة قطاعات التنمية المستدامة".

اقتراح تخفيض الضرائب على قطاع الصناعة

وعلق مدير الشئون المالية بالاتحاد المصري للاستثمار، خالد محمود المستكاوي، قائلًا: “ملخص رائع لواقعنا من بداية الثمانينيات وحتى يومنا هذا”.

وكشف عن الحل قائلًا: “لا بد أن يكون العائد على الإيجارات من 7% لـ 5% مثلًا، وفائدة الوديعة 5% على الأكثر”.

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