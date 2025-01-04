السبت 04 يناير 2025
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حوادث

اليوم.. نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة  اليوم السبت، جلسة محاكمة المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

 

المتهم: كنت بدافع عن نفسي

وقال المتهم خلال الجلسة الماضية من داخل قفص الاتهام، إنه لم تكن بينه وبين المجني عليه أي خلافات، مشيرًا إلى أنه يمتلك مجموعة من المحلات في منطقة الكوربة.

وأضاف المتهم أن جميع أهل المنطقة يحترمونه، ويوم الواقعة حدثت مشكلة واستعان فيها المتهم بأكثر من 20 شخصًا لكي يضربوني فقمت بالدفاع عن نفسي.

وتغيبت أسرة المتهم عن حضور الجلسة وادعت زوجته مدنيًّا بمليون جنيه.

 

النيابة: المتهم تعمد قتل المجني عليه

وتلت النيابة العامة أمر الإحالة وقالت: إن المتهم ن. ص.، في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه م. ع. عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأضافت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهما فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن ظفر به حتى كال له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت ببطنه فأعجزته وهوى أرضا.


وأشارت النيابة إلى أن المتهم جثم فوق المجني عليه وانهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال المتهم: إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.


عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة: فرش الكراسي السبب

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض (سكين) 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه
وأضاف المتهم أن المجني عليه كان يسعى لطرده من المحل والعقار بدعوى أنه يمتلك حصة بالعقار فرفض ما يقوم به المتوفى؛ ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما، ومن ثم حدوث المشاجرة.

كانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلًا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.
وأضافت التحريات أن عامل محل العصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلًا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة الكوربة مصر الجديدة

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